أساليب فريدة للاحتجاج ضد تغير المناخ في قمة مجموعة الدول السبع

المصدر: إعداد: نهى حوّا

باتت الاحتجاجات تقليداً من تقاليد مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع، تماماً مثل بيان القمة الرسمي وحفلات العشاء الفخمة التي تقام بالمناسبة.

ويبتكر المحتجون في كل عام أساليب فريدة ومبهرجة للتعبير عن استيائهم من الرأسمالية المتوحشة والدمار البيئي وعدم المساواة الدولية.

وفي كورنوال هذا العام، أبدع المحتجون منحوتة من قمامة، وتركوا فطائر محبوكة بشعارات ضد تغير المناخ في أنحاء سانت ايفز وخليج كرابيس حيث تجري المحادثات، وساروا بموكب لإحدى شخصيات لعبة "بيكمون" اليابانية.

احتجاج بيكاتشو

وقد سار موكب من الناشطين يرتدون زي "بيكاتشو" حول مدينة فالموث بكورنوال، مع شعار "توقفوا عن حرق الفحم"، الموكب نظمه تحالف مناهض للفحم "نو كول جابان، الذي دعا حكومة طوكيو الى إنهاء استخدامها للوقود الاحفوري في عام 2030.

منحوتة من قمامة

وتمت الإضاءة على مشكلة النفايات الالكترونية في العالم بمنحوتة هائلة تأخذ من أسلوب نصب "ماونت راشمور" لقادة العالم السبع من ابتكار الفنان، جو روش، الذي نصبها مقابل فندق خليج كاربيس، مطلقاً عليها تسمية "جبل من أجل المزيد من إعادة التدوير".

فطائر محبوكة

كما تركت إحدى المنظمات المعارضة عشرات من الفطائر المحبوكة في المنطقة، وتلك النسخ المقلدة لفطائر الوجبات السريعة كانت مزينة برسائل عن تغير المناخ مثل "لا يمكن أن تكون شرائح اللحم أغلى تكلفة" في محاولة لزيادة الوعي بالضرورة الملحة لتجنب كارثة بيئية.

ركوب الأمواج

هذا وجدف راكبو الأمواج للمطالبة بالعدالة المناخية حاملين لافتات تدعو الى اتخاذ اجراءات لحماية الكوكب، حيث دعت منظمة "راكبو أمواج ضد مياه المجاري" إلى تركيز القرارات المتخذة في القمة على الحاجة الى التعافي الأخضر والأزرق.

رحلة ألف ميل

فيما باشر مئات الشباب بالسير من كورنوال إلى غلاكسو لزيادة الوعي بتغير المناخ، حيث سيتبعهم قارب لمنظمتين غير حكومتين في رحلة ألف ميل تهدف للوصل الى المدينة الأسكتلندية في أكتوبر بمناسبة انعقاد مؤتمر المتحدة لتغير المناخ.

رايات يافطات وسامبا

وسار حوالي ألف ناشط عبر سانت إيفز من أجل المناخ ولوحوا برايات ويافطات، فيما ارتدى غيرهم ملابس تنكرية، وعزفت فرقة سامبا موسيقى تصويرية.