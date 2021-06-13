القهوة.. ثلاثة أكواب يومياً لحياة مديدة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

نشر علماء في مجلة Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics المختصة دراسة مفادها أن تناول ثلاثة أكواب من القهوة يومياً أو أكثر قد يساعدنا على العيش حياة أطول. وقد توصلوا إلى تلك النتيجة، وفق موقع «وومانز وورلد»، بعد معاينة عادات 173 ألف مشارك ممن هم في عمر الأربعين أو أكثر. واستمرت الدراسة لمدة تسعة أعوام تلتها متابعة لخمسة أعوام أخرى.



وتبين لهؤلاء أنه مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة على الإطلاق، أظهر المشاركون الذين يتناولون ثلاثة أكواب في اليوم مخاطر أقل بشكل ملحوظ على الوفاة لمختلف الأسباب. وكانت النتائج أبرز فيما يتعلق بتقليص مخاطر الوفاة الناجمة عن أمراض القلب.

ولاحظ الباحثون أن النتائج أتت متشابهة بمعزل عن نوع القهوة المستهلكة. وتعتبر تلك أخبار واعدة لجميع محبي القهوة، كما أنها تدعم دراسة سابقة أجريت عام 2019 على 14 ألف مشارك، تفيد أن تناول كوب واحد من القهوة في اليوم على الأقل يحد من متلازمة الأيض، سيما لدى النساء.