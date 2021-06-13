السعودية.. عقوبات مشددة بحق 14 شخصاً من مشاهير التواصل الاجتماعي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية، عقوبات تتجاوز 3 ملايين ريال، بحق عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي وأشخاص آخرين خالفوا الإجراءات الاحترازية ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وذلك أثناء حفل تدشين منتج تجميلي.

وأعلنت الهيئة أنه تم ضبط 14 شخصاً من مشاهير التواصل الاجتماعي "مواطنين ومقيمين" مخالفين لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية لحضورهم حفل تدشين منتج تجميلي، كما تم ضبط مجموعة تجارية "شركة شخص واحد" وصدر بحقها غرامة 400,000 ريال.بحسب صحيفة عكاظ السعودية

و ضبط 12 شخصا "7 مواطنين و5 مقيمين" صدرت بحقهم مخالفات تراوح بين 50 ألف ريال و300 ألف ريال، وذلك بعد رصد مخالفات تمثلت في التصوير والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي والدعوة إلى ذلك، وبلغ إجمالي قيمة المخالفات 3,050,000 ريال