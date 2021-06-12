السعودية.. ضبط 4 أشخاص اعتدوا على عمال محطات وقود وسلبوا أموالهم

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت السلطان الأمنية السعودية القبض على "4" سعوديين في، ارتكبوا جرائم، تمثلت في الاعتداء على عمّال محطات وقود وسلب مبالغ مالية منهم تحت تهديد السلاح.

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم السرقة والاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على (4) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبوا (5) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الاعتداء على عمّال محطات وقود وسلب مبالغ مالية منهم تحت تهديد السلاح الأبيض، وتم ضبط المركبة المستخدمة في تنفيذ جرائمهم ومواد مخدرة. بحسب صحيفة الرياض.

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.