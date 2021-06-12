أكثر من 20.5 سم.. امرأة تسجل أطول رموش في العالم

المصدر: وكالات

حققت الصينية جيانزيا ، صاحبة أطول رموش في العالم، رقماً قياسياً جديداً، بوصول أحد رموشها لحوالي 20.5 سنتيمتر، وسط ذهول كبيرا بين الأطباء، بعدما نمت رموشها بشكل طويل، استطاعت أن تحطم الرقم القياسي الذي سجلته في وقت سابق.

وكانت ذات الرموش الطويلة،قد دخلت موسوعة غينيس قبل خمس سنوات، بفضل طول الرموش الذي بلغ 12.5 سنتيمترا.

واحتار الأطباء في حالة المرأة، لأن الرموش طالت حتى صارت تنسدل على الخد وتتجاوز حتى أسفل الفك.

وقالت جيانزيا التي تنحدر المرأة من شانغزو، جنوبي الصين،إنها لاحظت نمو الرموش الطويلة في 2015، ثم استمرت في ذلك بشكل بطيء، وهو ما دفعها لزيارة الطبيب. بحسب سكاي نيوز عربية.

وحاولت أن تعرف السبب الذي جعل رموشها تنمو بشكل غير مألوف لدى الناس، لكن الأطباء لم يستطيعوا تقديم أي تفسير.

وأضافت أنها استعانت أيضا بالعلوم لكنها لم تعرف السبب، موضحة أنها حالة استثنائية في عائلتها، لأن باقي أقاربها لهم رموش بالطول المعتاد.

وتعتقد جيانزيا، أن الأمر لا يمكن تفسيره بالعلم على الأرجح، بل عن طريق روحاني، لأن السبب الأرجح، بحسب قولها، هو أنها قضت 480 يوما في الجبل "ولذلك، قلت ونفسي، إنها هدية من بوذا".

وأشارت إلى أن هذه الرموش الطويلة جعلتها تبدو أكثر شبابا، موضحة أنها تشعرُ بقوة في الجسم "وربما هناك علاقة بين الأمرين".