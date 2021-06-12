مصر.. قتل شقيقه لقيامه بالتعدي على أمه وشقيقته

المصدر: وكالات

أمرت نيابة طلخا المصرية، بحبس عاطل في الدقهلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل أخيه طعناً بسكين لغضبه وقيامه بالتعدى على والدته وشقيقته لرفض الأم إعطائه أموال.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة طلخا، بمصرع «أحمد عبدالعزيز محمد الشربيني»، 20 عاماً عامل ومقيم ببندر طلخا.

وبانتقال قوة من وحدة مباحث طلخا، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه ويدعي «محمد»، 29 عاماً عامل، ومقيم بنفس المكان وتبين أن له ملف جنائي «مسجل شقى خطر – سيطرة إجرامية» بحسب المصري اليوم.

وبسؤال والدة وشقيقة المجنى عليه، أكدتا أن المجني عليه أعطي مبلغ مالي لوالدته، وطالبها برده، وعندما أخبرته بعدم وجود أموال لديها غضب وحاول التعدي عليها وتدخلت شقيقته، للدفاع عنها فدفعها المجني عليه فسقطت أرضا، مما أثار غضب نجلها الثانى المتهم، وأخذ سكينا وطعنه بها فسقط على الأرض غارقا في دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق، والتي قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة لقيام المجني عليه بالتعدى على والدته وشقيقته، بالضرب، وأمرت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.