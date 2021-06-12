ضبط سعوديين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض على مواطنين، ارتكب أحدهما عدة مخالفات مرورية، فيما وثّق الآخر ذلك ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة ضبطت مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكب أحدهما عدة مخالفات مرورية تمثلت في ممارسة التفحيط وعكس اتجاه السير، معرضًا مستخدمي الطريق للخطر، فيما وثّق الآخر ذلك ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعد مخالفة لنظام جرائم المعلوماتية.

وبحسب وكالة الانباء السعودية "واس" جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.