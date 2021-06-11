مات وأنا برضعه.. الحكم في قضية الأم المتهمة بإلقاء طفلها في القمامة بمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت محكمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بمصر إخلاء سبيل الأم المتهمة بإلقاء طفلها الرضيع في صندوق القمامة بعد وفاته، بكفالة 3 آلاف جنيه.

وخلال التحقيق، أكدت الأم، وتدعى "ش ش ع" 32 عاما ربة منزل، أنها كانت خائفة من الحبس بعدما مات ابنها فجأة، وقالت: "وأنا برضعه مات وخفت اتحبس فرميته في الزبالة".

وأضافت أنه أثناء إرضاع طفلها تعرض لاختناق، ولم يستطع التنفس، وحاولت إسعافه لكن لم تستطع، وفقا لموقع صدى البلد.

وأشارت إلى أنها قامت بإلقائه في القمامة للتخلص منه خوفا من المسؤولية.