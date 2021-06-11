مصر .. ضبط سيارة تحمل كنزاً وزنه 5 أطنان

المصدر: البيان الإلكتروني

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة أسوان أقصى جنوب مصر من ضبط سيارة نقل يستقلها 3 أشخاص محملة بكمية من أحجار الكوارتز الخام والتي يستخلص منها خام الذهب.

وفي التفاصيل فقد وردت معلومات لأجهزة الأمن في أسوان عن قيام ثلاثة أشخاص باستخدام سيارة ربع نقل، في نقل كمية من أحجار الكوارتز والتي يستخلص منها الذهب، حيث تم ضبط السيارة ويستقلها ثلاثة أشخاص وتم العثور على 97 جوالا من أحجار الكوارتز حمولة السيارة يبلغ وزنها نحو 5 أطنان، وفقا للمصري اليوم.

تم ضبط السيارة والمتهمين والتحفظ على الاحجار المضبوطة واخطرت النيابة للتحقيق.