جريمة هزت الشارع المصري ... اغتصاب سيدة عمرها 90 عاماً مصابة بالزهايمر

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتدى رجل يبلغ من العمر 50 عامًا بمحافظة الفيوم المصرية جنسيًا على سيدة مسنة تبلغ من العمر 90 عامًا، مصابة بالزهايمر، مستغلاً مرضها وقام بالاعتداء عليها، وذلك بقرية الونايسة بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم.

وقد قام الرجل باقتحام منزل السيدة المسنة، وقام بالاعتداء عليها جنسياً مما تسبب لها في أضرار جسدية وحالة من الخوف والهلع.

وتلقت أجهزة الأمن بالمحافظة إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة لمكان الحادث، للقبض على الجاني الذي فر هاربًا قبل وصول الشرطة وقبل الفتك به من أهالي القرية.

وأفادت الشرطة بأنه تم تحرير محضر بالواقعة لاستكمال التحقيقات.. كما قررت النيابة تحويل السيدة على الطب الشرعي والبحث عن المتهم والقبض عليه لتقديمه للمحاكمة.