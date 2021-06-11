شاهد.. "مخاط البحر" يخنق "مرمرة"

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشر ما يسمى بـ "مخاط البحر"، وهو مادة سميكة لزجة تتكون من مركبات مخرجها كائنات بحرية، في بحر مرمرة بتركيا، وكذلك في البحر الأسود، وبحر إيجة المجاورين.

ويحد البحر اسطنبول، أكبر مدينة في تركيا ويبلغ عدد سكانها حوالي 16 مليون نسمة، وخمس محافظات، ومصانع ومراكز صناعية أخرى.

يقول خبراء بحار إن النفايات البشرية، والتلوث الصناعي يخنقان البحار في تركيا.

ويضيفون أن ارتفاع درجات حرارة المياه بسبب تغير المناخ يساهم في المشكلة، وفق ما نقلت "يورونيوز".