اكتشاف كوكب بحجم نبتون

المصدر: دبي - البيان

حدد علماء الفلك كوكباً خارجياً جديداً بحجم نبتون مع «غلاف جوي كبير»، وربما تحتوي سحبه على بخار الماء، وفقاً لدراسة جديدة. وحسب موقع روسيا اليوم، يُعرف الكوكب الخارجي باسم TOI-1231 b، ويمتد مداره على مدى 24 يوماً حول نجمه، TOI-1231، ويمكن أن يكون له غلاف جوي مشابه لنبتون، نظراَ لحجمه وكثافته. وهناك أيضاً إمكانية لوجود بخار الماء على الكوكب، الذي يبعد 90 سنة ضوئية عن الأرض، ما يثير اهتمام العلماء.

وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة، ديانا دراغومير، الأستاذة المساعدة في قسم الفيزياء وعلم الفلك بجامعة نيو مكسيكو، في بيان: «تشير الكثافة المنخفضة لـ TOI-1231 b إلى أنه محاط بغلاف جوي كبير وليس كوكباً صخرياً. لكن تكوين ومدى هذا الغلاف الجوي غير معروف». وتابعت دراغومير: «يمكن أن يحتوي TOI-1231 b على غلاف جوي كبير من الهيدروجين أو الهيدروجين والهيليوم، أو جو بخار الماء الأكثر كثافة. ويشير كل من هذه العناصر إلى أصل مختلف، ما يسمح لعلماء الفلك بفهم ما إذا كانت الكواكب تتشكل بشكل مختلف حول الأقزام الحمراء عند مقارنتها بالكواكب حول شمسنا، وكيف تتشكل».