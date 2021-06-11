الملح يهدد أقدم رسوم الكهوف في العالم

المصدر: إندونيسيا - رويترز

حذر علماء آثار من أن رسماً يوجد على جزيرة سولاويسي الإندونيسية ويُعتقد أنه أقدم رسوم الكهوف في العالم، يتعرض للمحو بمعدل سريع بسبب تبلور الملح الناجم عن تغير المناخ.

وعُثر على الرسم، الذي يظهر مجموعة من أسلاف الإنسان وهم يصطادون حيوانات على ما يبدو، في كهف من الحجر الجيري عام 2017 ويعود تاريخه إلى ما يقرب من 44 ألف عام.

ويسابق الخبراء الزمن حالياً لإيجاد طرق للحفاظ على العمل الفني الذي يعود للعصر الجليدي ولا يقدر بثمن. وقال بصران برهان، وهو عالم آثار في جامعة غريفيث بأستراليا، لرويترز بعد معاينة الرسم في ماروس: «التأثير شديد للغاية وسيدمر الرسومات».

وساعد ارتفاع درجات الحرارة والشدة المتزايدة لآثار ظاهرة النينيو على تسريع تبلور الملح في الكهف ما يعني فعلياً «تقشير» الرسم، حسبما أفادت دراسة أعدها علماء آثار أستراليون وإندونيسيون ونُشرت في دورية «ساينتيفيك ريبورتس» الشهر الماضي. وقالت الدراسة إن الجفاف المستمر لفترات طويلة والمصحوب بأمطار موسمية غزيرة أوجد ظروفاً «مواتية بشدة» زادت من تبلور الملح.