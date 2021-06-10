مصر.. مقتل إمام مسجد أمام أعين الناس في الشارع

المصدر: البيان الإلكتروني

رصد فيديو نشرته وسائل إعلام مصرية، لحظة مقتل إمام مسجد أمام أعين المارة في الشارع بسبب خلافات عائلية.

وكشفت كاميرات المراقبة في قرية الصلاحات، مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، لحظة مقتل الشيخ وليد عمر عز الدين، 48 سنة، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، عقب مقتله على يد طالب بكلية الهندسة بسبب خلافات بينهما.

وتمكنت مباحث المركز من إلقاء القبض على المتهم، وتبين وجود خلافات عائلية بينه والقتيل منذ فترة، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النياية العامة.

وتبين أن القاتل شاب يدعي "ع. ا." طالب بكلية الهندسة، وهو أحد أقارب القتيل، من ناحية المصاهرة، وتمكنت مباحث المركز من إلقاء القبض عليه.

وبالفحص تبين أن المتهم ترصد للمجني عليه وطعنه بسلاح أبيض عدة طعنات نافذة مما تسبب في مصرعه في الحال.