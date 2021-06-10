إعلان بدء الطلبات المسبقة على جهاز "بلاي دايت" وعناوين 21 لعبة منتظرة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أعلنت شركة "بانيك" أن لعبة "بلاي دايت" التي تبلغ 179 دولاراً بشاشتها بالأبيض والأسود والمرفق الجانبي ستكون متوفرة للطلب المسبق في يوليو، علماً أن الشحن سيبدأ في فترة لاحقة من العام.

وأشار موقع "ذا فيرج" بأنه ليس للشركة أية تواريخ محددة بعد لكنها سترسل إشعاراً قبل أسبوع على الأقل من فتح باب الطلب.

وأكدت كابل ساسر، الشريك المؤسس في فيديو حديث بأنه كلما تم الطلب في وقت مبكر كان الاستلام أسرع، "إلا أننا لن نقفل الباب بوجه أحد." كما أعلنت الشركة عن منتج آخر عبارة عن أكسسوار يوضع على الطاولة على شكل "بلايدايت" يبدو أشبه بتلفاز قديم يعمل كمكر صور بتقنية البلوتوث وحامل للأقلام، إلا أن "بانيك" لم تكشف عن السعر أو تفصح عن معلومات ذات علاقة.

وفي المقابل كشفت، أخيراً عن 21 من أصل 24 عنوان للألعاب الموجودة على "بلاي دايت" خلال الموسم الأول، في حين تكتمت على التفاصيل إلى أن يصار إلى تنزيل كل من الألعاب تلقائياً على الجهاز، حيث سيحصل اللاعبون على لعبتين في الأسبوع على مدى 12 أسبوعاً.