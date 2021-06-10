مصر .. الإعدام لسوريين قتلا زميلهما

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الخامسة في مصر بالإعدام شنقا على شخصين سوريي الجنسية بتهمة قتل زميلهما سوري الجنسية في مدينة العبور عمدا مع سبق الاصرار والترصد.

وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على التخلص من المجني عليه وأعدا لذلك «حبلا» وتربصا له بمحل تواجده واستدرجاه معهما بسيارة أحدهما بحجة توصيلة لمحل إقامته وأجهز عليه أحدهما بأن قام بتقييده بواسطة الحبل ووضعه حول عنق المجني عليه وخنقه حتى لفظ أنفاسه أثناء قيادة المتهم الثاني للسيارة وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

واغتصب المتهمان بالقوة بصمة المجني عليه على سندات عبارة عن «عقدي بيع ابتدائي لوحدة سكنية» وسرقا مبلغا ماليا كان مع المجني عليه، ثم ألقيا بجثته في أرض فضاء على الطريق.

واعترف المتهمان، أنهما توجها لمكان تواجد المجني عليه أمام سنتر العبور واصطحباه بسيارة خاصة «ملك المتهم الأول» بزعم توصيله لمسكنه وبالقرب من مدينة العبور الجديدة، قاما بتهديده وإكراهه على توقيع عقدين لبيع شقته على بياض واستوليا منه على 400 جنيه وهاتفه المحمول وعقب ذلك قام المتهم الثاني بلف حبل حول رقبته فأودى بحياته وتخلصا من جثته بإلقائها بمكان العثور عليها، وتم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وكذلك عقدا بيع الشقة.