يحتاج حقنة بـ35 مليون جنيه.. طفل مصري يعاني من مرض نادر

المصدر: البيان الإلكتروني

تحول الطفل المصري رشيد ياسر طه الذي لم يكمل عامه الثاني بعد، إلى حديث الساعة في مصر، على أمل إيجاد علاج لمرضه النادر.

وكشف ياسر طه، والد الطفل رشيد، إن عمر ابنه 11 شهراً، وتم توصيف حالته بأنه تأخر حركي، وتم عرضه على طبيب مخ وأعصاب لندرة انتشار المرض حتى تم عمل أشعة على المخ مما جعل الطبيب يوجههم إلي العلاج الطبيعي ولكن أتى بنتائج عكسية.

وأضاف "طه" خلال مداخلة تلفزيونية أنه تم تشخيص حالة ابنه فى البداية بصورة خاطئة وأصبح يفقد حركته شيئا فشيئا بشكل تدريجي.

35 مليون جنيه

وأوضح أن ابنه يحتاج إلي علاج جينى لحالة ضمور العضلات الشوكى غالى الثمن بقيمة 35 مليون جنيه ومستمر مدى الحياة ، حيث يتم اعطاؤه فى الظهر، مؤكدا أن هذا هو العلاج الوحيد المتوفر لعلاج ابنه .

وتابع :"نحن فى أمس الحاجة إلى حقنة العلاج الجينى لعلاج ابنى وشفائه بالكامل "، منوها إلى أن رشيد يحتاج إلى 4 شهور حد أقصى لحقنه بحقنة العلاج الجيني .