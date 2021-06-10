عملة ذهبية من عهد روزفلت تباع بـ 19.5 مليون دولار

المصدر: (دبي - البيان)

بيعت عملة «دابل إيجل»، المعدنية الأمريكية، المسكوكة من الذهب، الثلاثاء، مقابل 19,51 مليون دولار، في مزاد نظمته دار «سوذبيز» في نيويورك، وهو رقم قياسي جديد.

وعملة «دابل إيجل»، التي سكّت عام 1933، حطمت الرقم القياسي لأغلى عملة معدنية في العالم، الذي كانت تحمله عملة «فلويج هير» الفضية، المسكوكة عام 1794، التي بيعت بـ10 ملايين دولار عام 2013.

وتظهر القطعة النقدية، صورة لامرأة تجسد الحرية من جانب، ونسراً محلّقاً من الجانب الآخر، رسمهما النحات الأمريكي أوجوستس سانت - جودنز.

ولم يتم تداولها مطلقاً، إذ إن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت، فرانكلين روزفلت، أطلق مرحلة وقف تحويل العملة الأمريكية إلى ذهب، وأمر بإتلاف كل النسخ.