سار 15 ميلاً .. فيل يودع مدربه بعد وفاته بالسرطان في مشهد مؤثر

المصدر: وكالات

عبر فيل عن حبه لمدربه، مع تقديمه تحية مميزة، بعد أن سار 15 ميلاً ليرى جسده للمرة الأخيرة في الهند.

وتوفي مدرب الفيل، والذي يدعى، كوناكاد داموداران ناير، عن 74 عامًا، بسبب السرطان، وذلك بعد رعاية الحيوانات، لمدة ستة عقود في كوتايام، بولاية كيرالا، الهندية.

وسار الفيل لمدة ساعتين، للانضمام إلى الأصدقاء والأقارب الذين تجمعوا خارج منزل مدربه، لحضور الجنازة وتُظهر اللقطات، الفيل وهو يمد جذعه نحو جسد مدربه، قبل تقديم التحية.

وقد كافح معالج الفيل الجديد، راجيش، لرد دموعه خلال اللحظة العاطفية، قائلاً: «عندما توقف الفيل عن الجنازة، لم أستطع تحمل ذلك. لقد أحبوا بعضهما البعض مثل أي شيء آخر. وكان الفيل تحت رعاية مدربه، منذ عام 1996، وظهر معًا في مهرجان في أبريل.