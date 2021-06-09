طاه يجتاح "يوتيوب" بوصفات طعام من التاريخ القديم

المصدر: إعداد: فاتن صبح

إنه تذوق للتاريخ بكل ما للكلمة من معنى فعنوان السلسلة التي اشتهرت على "يوتيوب" لم تخطىء إطلاقاً. أطباق يسيل لها اللعاب مطهوة على طريقة اليونان القديمة وروما وأروربا القرون الوسطى وأماكن ومراحل زمنية أخرى، بحسب موقع "أوبن كالتشر".

ها قد عاد طعام أسلافنا مجدداً إلينا وبطريقة عصرية جداً، عبر يوتيوب بعد أن اكتسب استهلاك الأطعمة التقليدية شهرةً في الآونة الأخيرة، سواء بدافع تجنب المكونات غير الصحية وعمليات التصنيع التي استقدمتها الحداثة، بسبب فضول حيال الممارسات الثقافية الماضية.

وقد استقطب برنامج "تذوق التاريخ مع ماكس ميللر" منذ انطلاقه في أواخر فبراير الماضي، أكثر من 470 ألف مشترك وما يزيد على 14 مليون مشاهدة.

ويتضمن كل من الحلقات محوراً خصصه ميللر لتاريخ المكونات أو فترة ظهور الطبق التي اندرجت في قوائم تحمل عناوين مثل "وصفات إغريقية ورومانية ومن بلاد الرافدين" أو "أفضل وصفات العصور الوسطى وعصر النهضة" أو "وصفات القرنين 18/19 ".

وقد قام ميللر عبر قناته الخاصة على يوتيوب بإعداد أطباق مثل كعكة سالي لان التي تعود للقرن الثامن عشر أو قطعة الخبز المربعة لبومباي، وحتى خبز مصر القديمة.

ومع أن غالبية الأطباق المخصص لها فيديوهات على قناة "تذوق التاريخ" تعود للثقافات الغربية والأوروبية، إلا أن هناك قائمة مخصصة للأطعمة غير الأوروبية كشوكولاتة الأزتيك، وطبق التحلية الهندي الملكي "بايازام" أو كهير، و"هواجيون" أو زلابية الزهور الكورية التي كانت تقدم في القرن السابع عشر في مطاعم المأكولات الخفيفة.

كما قام ميللر بإعداد طبق الحلزون الذي كان يقدم في مطاعم تقديم الأطباق الساخنة في روما القديمة.