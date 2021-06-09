تموت مشردة رغم وجود ميراث لها يزيد عن 800 ألف دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت سيدة أمريكية تدعى "كاثى بون" البالغة من العمر 49 عاما، من ولاية أوريجون بالولايات المتحدة مشردة وحيدة بلا مأوى، غير مدركة لوجود ميراث لها بقيمة 600 ألف جنيه استرلينى بما يوازى 800 ألف دولار أمريكى عن والدتها، حيث إنها المالك الشرعى للمال بعد وفاة والدتها فى عام 2016، وتوفيت بعد فشل محاولات تتبعها وتسليم الثروة لها.

وعلى الرغم من الإعلانات الصحفية للعثور على كاثى ومساعدة محقق خاص، لم يتم تعقبها فى الوقت المناسب، وقال والدها جاك سبيثال إنها كانت بحاجة إلى المساعدة فى آخر حياتها، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.



ويقول والدها عن وفاتها: "لم يكن الأمر منطقياً بالنسبة لى، لقد كان المال موجوداً طوال تلك السنوات وهى فى أمس الحاجة إليه".



ونشأت كاثى فى منطقة بورتلاند وانتقلت لاحقًا إلى أستوريا، حيث عاشت والدتها بعد انفصال والديها، وكانت كاثى تعانى من مشاكل تتعلق بالمخدرات والصحة العقلية عندما توفيت أثناء نومها فى أستوريا بولاية أوريجون، وفق "اليوم السابع".



ولا تزال أموالها الموروثة البالغة 884407 دولارات غير مطالب بها الآن فى حساب مصرفى حكومى بعد أن تعذر على ممثلى التركة تحديد مكانها، وتم نقل الأموال إلى وزارة أراضى الدولة وسط حالة من عدم اليقين بشأن من لديه حق المطالبة بها.



وقالت كلوديا سيوبانو، المتحدثة باسم الوزارة: "بالنظر إلى عام ونصف العام من الجهد الذى بذله الممثل الشخصى والمحامى لهذه التركة بالذات، ليس هناك الكثير مما يمكن أن تفعله الدولة.. هذه حالة فريدة ونحن نتعاطف مع الأسرة"، لافتة إلى أن ابنى السيدة كاثى البيولوجيين وأشخاص آخرين يمكن أن يطالبوا بأموال التركة.