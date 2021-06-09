فرن طهي بوراك في صحراء دبي بعمق 5 أمتار

المصدر: (دبي - سيد صالح)

بث كبير الطهاة التركي الأشهر، بوراك اوزدمير، والمعروف باسم، «شيف بوراك»، مقطع فيديو أمس عبر حسابه الشخصي على «انستغرام»، حيث يظهر فيه وهو يصنع حفرة على عمق يبلغ 5 أمتار في قلب صحراء دبي، وذلك لبناء فرن تقليدي تحت الأرض من الطوب الطيني.

وظهر بوراك في المقطع أيضاً بعد انتهائه من بناء الفرن، وهو يشعل النار في القاع، ثم يضع داخل الفرن قطعاً من الدجاج معلقة في سلاسل حديدية، بعد إضافة التوابل وطبق كبير من الأرز.

واستقطب المقطع نسب مشاهدة هائلة عبر «انستغرام»، حيث تجاوز عدد مشاهداته حتى الأمس 5 ملايين مشاهدة، كما نال عدداً كبيراً من التعليقات الطريفة. واشتهر بوراك بسمات عدة اقترنت به وصارت علامات مُميزة له في مقاطع الفيديو التي يظهر فيها وهو يستعرض مهارته العالية في الطهي.

ومن أشهر هذه السمات حرصه على النظر أمام الكاميرا أثناء الطهي وابتسامة عريضة تملأ شدقيه، ثم يشير إلى الطعام الذي يطهوه مستعرضاً قدرته على طهيه وإنضاجه. كما اشتهر بوراك أيضاً بحبه لطهي الأطباق الكبيرة إلى حد مفرط، التي تكفي لإعداد ولائم كاملة كصحون الأرز العملاقة، أو شطيرة عملاقة من البرجر مع كمية هائلة من البطاطا المقلية.