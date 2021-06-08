امرأة تنجب 10 أطفال في وقت واحد بدلاً من 8

المصدر: وكالات

أنجبت امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا 10 أطفال في وقت واحد في مدينة خاوتينغ بجنوب إفريقيا.

وحطمت المرأة الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس بحسب ما ورد في الصحف المحلية اليوم الثلاثاء 8 يونيو.

وأنجبت جوسياما تمارا سيثول عشرة أطفال في الأسبوع التاسع والعشرين من الحمل. في البداية، أظهرت الموجات فوق الصوتية أنها ستنجب ستة أطفال، وأظهر الفحص بالموجات فوق الصوتية التالي ثمانية أطفال، وفي النهاية أنجبت سيثول 7 أولاد و3 فتيات.

وأعرب والد المواليد الجدد، العاطل عن العمل تيبوهو تسوتيسي، عن سعادته لولادة كل هذه الأطفال في وقت واحد. قال: "شعرت كأنني من المختارين، بعد أن تلقيت مثل هذه البركات...".

ولاحظ الزوجان أن الحمل مر بشكل طبيعي، وأن الولادة نفسها تمت بعملية قيصرية. ووفقًا للأطباء، فإن مثل هذه الولادة هي نتيجة علاج الخصوبة مع إدخال عدة أجنة مخصبة في الرحم لزيادة فرص المريضة في الحمل.