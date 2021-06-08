صورة مؤثرة لفراخ البجع برعاية الأب بعد وفاة الأم

المصدر: إعداد: فاتن صبح

عقب أيام من إعلان مسؤولين في بوسطن عن موت البجعة الأم في منتزه نهر تشارلز إيسبلانايد، تمكن مصور فوتوغرافي هاوٍ يدعى ماثيو رايفمان من التقاط صورة مؤثرة جداً لوالد يقوم برعاية فراخه وقد حملها فوق ظهره يعبر النهر بها ويحتضنها بين جناحيه.

وأجرت محطة "سي إن إن" حديثاً مع رايفمان الذي علق على اللحظة المؤثرة التي التقتطها عدسة كاميرته بالقول: " يمكنني أن أشعر بنوع من الاتصال معتلك الصورة على مستوى معين على ما أظن، سيما أني أب جديد كما تعلم أصارع في ظل ظروف مليئة بالتحديات تتطلب التغلب عليها."

ويذكر أن لرايفمان وزوجته طفل يبلغ من العمر 20 شهراً فقط، مما جعله يشير إلى نوع من الارتباط مع معنى الصورة حيث رقذ قلبه لها. وقد لفت إلى أنه تعاطف مع هذا الأب الذي يحاول أن يبدي مرونة في مواجهة الصعاب.

ويظهر في صورة ماثيو ثلاثة فراخ مجتمعة فوق ظهر البجعة الأب الذي يشكل ما يشبه المهد لها. وأضاف المصور أنه فيما كان ينظر عبر عدسة الكاميرا هاله المنظر وفرصة توثيقه كما التجربة التي حظي بها لمشاهدة الفراخ الصغيرة. ويعتبر بأن تلك اللقطة الأفضل التي أخذها يوماً مشيراً إلى أنه تلقى كماً من التعليقات والمشاركات.

https://edition.cnn.com/videos/us/2021/06/07/boston-esplanade-swan-father-cares-for-cygnets-after-mother-dies-dnt-vpx.whdh