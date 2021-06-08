افتتاح مجمع "أفنجرز" في ديزني لاند مؤشر على عودة المغامرات

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بعد تأجيل لمدة عام تقريباً، شهد منتجع ديزني لاند بكاليفورنيا افتتاح مجمع "أفنجرز" في قلب منتزهات المغامرات في المدينة الترفيهية. وقد استبدل مجمع المنتقمون الجديد "إيه باغز لاند"، وفق ما ذكره موقع "ي إن بي سي"، علماً أنه لا يزال يضم منتزه "حماة المجرة". ويلفت الزوار وجهة جديدة مخصصة ل"الرجل العنكبوت" ومحطة تناول طعام يجسدها مطبخ "بيم تست كيتشن" وبوابة تنطلق إلى عالم اعتكاف الدكتور "ستراينج".

ويحتل مجمع المنتقمون قلب ديزنيلاند مستضيفاً أقوى أبطال شركة مارفل. وكان من المقرر افتتاح المنطقة الجديدة من المنتجع في يوليو الماضي، إلا أن الإقفال الذي رافق الجائحة حال دون ذلك. وفي تعليق له على إعادة الافتتاح، قال جوش دامارو رئيس إدارة المنتزهات والمنتجات والتجارب في ديزني:" لدينا الحدائق العامة الأكبر لشركة مارفل، وبقدر سرعة كيفن فايج وفريق مارفل على خلق الشخصيات والقصص، يسعنا دمجها في المنتزه."

هذا وتشكل "ويب سلينغر" المميزة والخاصة بالرجل العنكبوت إحدى نقاط الاستقطاب الكبرى داخل منتجع ديزني. ويتمكن الزائر من خلال هذه اللعبة وخلال قيادته لمركبة مع وضع نظارات واقع افتراضي من أن ينتزع الشبكات عبر قدراته المشابهة للرجل العنكبوت.

ويتيح المنتزه للزائرين كذلك شراء تذكارات خاصة بالمكان والاستمتاع بوجبات عملاقة داخل المطبخ المختبر حيث العلماء يعملون مع الرجل النملة على تقنية تكبير وتصغير المأكولات المبتكرة، أو زيارة قصر الشاورما وتناول سندويش تقليداً لأبطال الفيلم.