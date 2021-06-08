شاهد.. فيضانات كبيرة في سكسونيا الألمانية

المصدر: البيان الإلكتروني

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت السبت على أجزاء كبيرة في ألمانيا في فيضانات عارمة غمرت المياه الطرقات وأغرقت الأنفاق.

وسارع رجال الإطفاء إلى المناطق المتضررة لإغاثة المنكوبين في الحوادث.

في بيرثيلسدورف الواقعة بمنطقة ساكسونيا، اندفعت المياه في الشوارع وغمرت السيارات وقامت فرق الإطفاء بضخ المياه الموحلة خارج المنازل، وفق "يورونيز".

وأصدرت السلطات المحلية تحذيرات للسكان بسبب سوء الطقس.

وأعلنت هيئة الإسعاف مقتل رجل وإصابة فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا بجروح خطيرة في حوادث منفصلة مرتبطة بالعاصمة.