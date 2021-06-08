ذوبان الصفائح الجليدية قد يسبب «الدومينو المناخي»

المصدر: (دبي - البيان)

يمكن أن يؤدي استمرار تأثير تغير المناخ على الصفائح الجليدية للكوكب، ورفع درجات حرارة البحر، إلى حدوث «تأثير الدومينو المناخي»، حيث وجد الباحثون في نتائج دراسة جديدة نُشرتها مجلة «إرث سيستيمز دايناميك» أن تأثيرات الدومينو بين الصفائح الجليدية وغابات الأمازون المطيرة تحدث حتى عندما يكون ارتفاع درجة الحرارة أقل من درجتين مئويتين، من المستوى الأعلى، الذي حددته اتفاقية باريس للمناخ.

وقال جوناثان دونغس رئيس مختبر «المستقبل على الأرض» في أنثروبوسين: «نحن نغير الاحتمالات، وليس لصالحنا. من الواضح أن الخطر يزداد كلما زادت حرارة كوكبنا».

وتابع دونغس: «إذا تعذر وقف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فمن المرجح أن يتم تجاوز المستوى الأعلى من نطاق الاحترار هذا، بحلول نهاية القرن».