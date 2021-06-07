لوحة "موناليزا هيكينغ" الشهيرة للبيع في مزاد

المصدر: ا ف ب

تعرض دار "كريستيز" للمزادات ابتداء من الجمعة على الانترنت لوحة "موناليزا هيكينغ" الشهيرة التي تعود إلى القرن السابع عشر والتي ادعى مالكها ريموند هيكينغ خلال الستينات أنها الرسمة الأصلية لليوناردو دا فينتشي.

وتصدرت هذه اللوحة الأخبار العالمية بعدما حصل عليها هذا الجامع الشغوف من تاجر تحف في منطقة نيس (جنوب فرنسا)، كما أوضحت دار المزادات.

ويقدر سعرها بما بين 200 ألف و300 ألف يورو. وسيقام المزاد في الفترة الممتدة من 11 يونيو إلى 18 من الشهر نفسه على الموقع الإلكتروني للدار.

وبقي ريموند هيكينغ الشغوف بالفن، يدافع عن أصالة هذه اللوحة لمؤرخي الفنون ووسائل الإعلام حتى الستينات.

وهو شكك في أصالة اللوحة المحفوظة في متحف اللوفر وطلب من المتحف إثبات أن ليوناردو دا فينتشي هو الذي أنجزها.

وكان هيكينغ المهووس بفكرة امتلاكه اللوحة الحقيقية التي رسمها ليوناردو دا فينتشي، يعتقد أن اللوحة التي أعيدت إلى متحف اللوفر عام 1914 بعد ثلاث سنوات من سرقتها عام 1911 من جانب الإيطالي فينتشنزو بيروجا، ليست الموناليزا الحقيقية، بل وضعت نسخة منها في مكانها.

وبعد وفاة ريموند هيكينغ في العام 1977، بقيت اللوحة ضمن عائلته.

دخلت "الموناليزا" مجموعات فرانسوا الاول بعد فترة وجيزة من العام 1517. ثم أنجزت العديد من النسخ منذ بداية القرن السابع عشر، بما في ذلك النسخة التي حصل عليها ريموند هيكينغ.