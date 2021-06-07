معلم هندي يقدم دروس رياضيات لـ 3500 طالب من أنحاء العالم بلا مقابل

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بدأ مع 50 طالباً العام الماضي لينتهي الأمر بأستاذ الرياضيات سانجيف كومار مع 3500 تلميذ من جميع أنحاء العالم يتلقون دروسهم عبر الإنترنت من الإمارات وماليزيا وكينيا ومومباي وشينياي ومايسور.

والملفت في الأمر، وفق ما ذكر موقع "ذا كوينت" أنه يعلم كل هؤلاء بالمجان. من مدينة باثيندا في ولاية بنجاب بالهند أطلق سانجيف صفوفه المجانية حين فرض الإغلاق العام على البلاد العام الماضي. ويعطي دروسه إجمالاً لصفوف الثامن حتى الثاني عشر، وغالبية طلابه من تاميل نادو وجامو وكشمير وكيرالا، إضافة إلى 80 آخرين من خارج الهند.

ويملك الأستاذ البالغ من العمر 43 عاماً ما يزيد على 18 سنة من الخبرة، وقد أشار في معرض حديثه عن بدء تلك الصفوف بالقول:" أعطيت الحصة الأولى في 29 مارس 2020 ل50 طالب وفي اليوم التالي وصلتني 350 رسالة، وفي غضون 10 أيام صار العدد يتراوح بين 600 و700 تلميذ."

وحتى مارس 2021، كان لديه 2500 طالب 700 منهم توقف عن تلقي الدروس بعد نجاحه في الامتحانات. وقد عاد وانضم إليه 1700 آخرين وقرر حينها توزيع الصفوف لجعل الحصص أكثر ملاءمةً.

ويؤكد سانجيف بأنه يعطي خمسة صفوف يومياً كل منها لمدة ساعة، كما يعطي صفين إضافيين كل أسبوع لطلاب من الإمارات العربية المتحدة وكينيا. كما أنه يعطي حوافز للطلاب المتميزين عبارة عن هدايا بقيمة 500 روبيه.

ويقول الطالب أدارش من المملكة السعودية العربية: " لقد ساعدتني حصصه كثيراً، فقد علمني المواد الأكثر صعوبة بأسهل طريقة ممكنة وبوقت محدود."