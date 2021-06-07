بالفيديو..مصرع سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي شاب سوري مصرعه بعد أن قفز أمس الأحد من صخرة الروشة في بيروت إلى مياه البحر وسقط على قارب سياحي صودف مروره داخل نفق أسفل الصخرة فمات في الحال ، كما تسبب بإصابة سائق القارب.

وذكرت مواقع إخبارية لبنانية، أن الشاب يدعى فهد إبراهيم جميل اللكمة، هو من مدينة "هجين" في ريف محافظة "دير الزور" بالشرق السوري.

وحاول بعض الأشخاص ممن كانوا في الموقع لفت انتباه الشاب السوري قبل القفز إلا أن بُعد المسافة وعدم رؤيته للزورق المار أسفل الصخرة حالت دون تلافي الحادثة المؤسفة.

وانتشل عناصر الدفاع المدني جثة الشاب من الماء، ثم نقلوه إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي. كما نقلوا سائق القارب إلى مستشفى الجامعة الأمريكية، حيث أصيب بجروح.

فيديو صادم.. لحظة مصرع شاب سوري قفز من أعلى صخرة الروشة في بيروتhttps://t.co/t8rE98GobJ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/veCl8ugxez — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 7, 2021