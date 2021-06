معجون الطماطم يغلق طريقاً بريطانياً

المصدر: البيان الإلكتروني

اضطرت السلطات إلى إغلاق طريق أساسي ممتد على مسافة 23 ميلاً على إثر اصطدام بين شاحنتين، أدى إلى انسكاب معجون الطماطم على الطريق الإسفلتي في مشهد يستذكر أفلام الرعب الدموية.

وأدى حادث اصطدام بين شاحنتين قرب تقاطع أوفورد على الطريق A14 المتجه غرباً من كامبريدج إلى برامبتون إلى حدوث ازدحام وتأخير كبيرين، إذ أُغلق الطريق للقيام بالإصلاحات الطارئة.

وفي هذا السياق، غردت شرطة كامبريدج شاير، قائلةً، "ما بدا أنه مشهد من فيلم رعب ليس في الواقع إلا آلاف الطماطم المسحوقة. فالحادث الذي وقع على الطريق A14 في غودمانشستر مساء، حصل بين شاحنتين مزودتين برافعة وكانت إحداهما تنقل أطناناً من زيت الزيتون والطماطم".

وأكدت وحدات شرطة الطرق في بيدفوردشاير وكامبريدجشاير وهيردفوردشاير انخراط شاحنتين في الحادثة.

وأفادت الشرطة عن إصابة أحد السائقين بجروح طفيفة، ولكنه غادر المستشفى في وقت لاحق كما أفادت "اندبندنت".

وأضافت دائرة الشرطة أنه فُتح تحقيق في ملابسات الحادث.

وكان المشهد عرضة للسخرية وإطلاق النكات على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشر أحد مستخدمي "تويتر" تغريدة مفادها، "أعدوا البروسكيتا (طبق مقبلات إيطالي عبارة عن خبز عليه طماطم وزيت زيتون) على الطريق، وأنا مررت لأتناول الباستا هناك أيضاً".

بينما لعب مستخدم آخر على الكلام، قائلاً، "I went pasta that. Took a while for the traffic to ketchup"، أي إنه مر في هذا الطريق على مقربة من موقع الحادث واستغرق تجاوز الزحمة وقتاً.

وقبيل إعادة فتح الطريق، أعلن متحدث من هيئة الطرق السريعة: "تجري أعمال إعادة التسطيح والتنظيف الطارئة في مكان وقوع الحادث حوالى الساعة 7:10 من مساء الثلاثاء، الذي شهد تصادم شاحنتين فقدت إحداهما حمولتها، ما ألحق ضرراً بالطريق".