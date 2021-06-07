شاهد.. سيارة تحمل على ظهرها أخرى تسير في أحد الطرق الروسية

المصدر: البيان الإلكتروني

رصد سائق سيارة "غازيل" مشهدا غير عادي وهو "شطيرة" من سيارتين كانت تسير في الطريق السريع "كراسنودار - أرمافير" يوم الجمعة الماضي.

وتظهر في الفيديو سيارة صغيرة من نوع "فاز 2104" وهي تحمل فوق سقفها سيارة أخرى متضررة من نوع "لادا".

ورجح سائق "غازيل" أن تكون سيارة "فاز" بمثابة شاحنة سحب لسيارة "لادا"، وفق "روسيا اليوم".

شاهد.. سيارة تحمل على ظهرها أخرى تسير في أحد الطرق الروسيةhttps://t.co/ZYRUSi9Wjw#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/7KjMMsnihC — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 6, 2021