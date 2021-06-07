مهرج يساعد أطفال الأحياء الفقيرة في الهند على محاربة الوباء

المصدر: بومباي - أ ف ب

يساعد العامل الاجتماعي المتطوع أشوك كورمي عدداً كبيراً من الأولاد، الذين يعيشون في أحياء فقيرة في مومباي، على محاربة فيروس «كورونا» باستخدام اكسسوار غير عادي: زي المهرج.

وبزي مهرج باللون الأحمر الزاهي والوجه المطلي بمساحيق تجميل وشعر مستعار بألوان قوس قزح، يمضي هذا المدير التنفيذي البالغ من العمر 37 عاماً أيام إجازته في تطهير الأماكن العامة، وتوزيع كمامات والتوعية بوباء «كوفيد 19».

وقال كورمي لوكالة «فرانس برس» إن «عمال البلدية يرتدون معدات الوقاية الشخصية، التي تخيف سكان الأحياء الفقيرة خصوصاً الأطفال». وأضاف «باستخدام أزياء مختلفة، يمكنني نشر الوعي دون إخافة الناس. أنا قادر على مساعدتهم قليلاً».

وخلال العام الماضي، ارتدى ملابس سانتا كلوز وميكي ماوس ودورايمون وسبايدرمان، لكنه قال: إن شخصية المهرج هي الأكثر شعبية حتى الآن.

وفي زيارة قام بها أخيراً لدارافي، أكبر حي فقير في الهند، تبعته مجموعات من الأطفال وهم يهتفون «جوكر، جوكر»، ومدّوا أيديهم ليعقمها لهم.