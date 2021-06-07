«لحظة سقوط» تحظى بـ 8.2 ملايين مشاهدة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

رفعت السقطة المدوية، في فيديو تحدي الركلة الأعلى في التايكوندو، ليام أرمسترونغ، ابن السنوات الثماني من «ليك دو فلامبو الأمريكية»، إلى مستويات هائلة، بعد أن حقق المقطع ما يقارب 8.2 ملايين مشاهدة، ونحو 100 ألف تعليق، خلال أسبوع واحد، على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت آشلي أرمسترونغ، زوجة والد ليام، قد شغلت خاصية تسجيل الفيديو، لتوثق مراحل التحدي، وتريها للعائلة بعد التمارين.

وقالت: «بينما كنت أسجل، قام ابني بركلة مرتفعة بالفعل، كيلا يخسر التحدي، لكن المدرب رفع الحاجز عالياً جداً، فما كان من ليام إلا أن سقط على ظهره».