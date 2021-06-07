الاستيقاظ أبكر بساعة يقلّص احتمالات الاكتئاب

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أفادت دراسة أمريكية حديثة أن تقديم موعد الاستيقاظ ساعة واحدة، يمكنه أن يقلص خطر الإصابة بالاكتئاب الحاد بنسبة 23 %.

وتعد الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كولورادو بولدر، مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهارفرد، على البيانات الجينية لـ 850 ألف شخص، أقوى دليل على الرابط بين مواعيد النوم، وتأثير ذلك على خطر الإصابة بالاكتئاب.

وقد أكدت الأستاذة المساعدة في جامعة كولورادو بولدر، سيلين فتر: «كنا نعلم أن هناك علاقة بين توقيت النوم والمزاج»، وسبق أن نشرت الباحثة دراسة شملت 32 ألف ممرضة، أظهرت أن من يستيقظ منهن مبكراً كان أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة تصل إلى 27 %.

الآن في الدراسة الجديدة، بين المعد الرئيسي للدراسة، الدكتور في الطب بجامعة هارفرد، إياس دوغلاس، باستخدام تقنيات إحصائية أن أولئك الذين لديهم متغيرات جينية تجعلهم يستيقظون مبكراً، تكون لديهم أيضاً مخاطر أقل للإصابة بالاكتئاب.