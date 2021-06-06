بالفيديو.. حمولة شاحنة تحدث خللاً في نظام القيادة الآلي لسيارة "تسلا"

المصدر: إعداد: نهى حوّا

واجه مالك سيارة من طراز "تسلا النموذج الثالث" خللاً غير عادي أثناء استخدام نظام القيادة بمساعدة الطيار الآلي على الطريق السريع، حيث بدت السيارة أنها اكتشفت مساراً لا نهاية له من إشارات المرور على طول الطريق أثناء تحركها بسرعة تزيد على 80 ميلا في الساعة، في حين أن الأمر كان عائداً إلى وجود شاحنة أمامها محملة بإشارات المرور.

وفي لقطات الفيديو التي حمّلها سائق السيارة على موقع "رديت"، بدت إشارات المرور التي تنطلق من الشاحنة على شاشة "تسلا"، مثل القيادة في لعبة فيديو.

وبعد جملة تكهنات من مستخدمي الموقع، نشر السائق مقطع فيديو آخر كشف فيه عن أنه يقود خلف إحدى الشاحنات التي تنقل إشارات مرور معطلة، لكن عدم قدرة النظام على اكتشاف ما يحدث أظهر في المقابل مدى صعوبة إعداد انظمة قيادة مستقلة لمجموعة مذهلة من الحالات التي قد تتم مواجهتها في العالم الحقيقي.

السلامة أولا

من ناحية السلامة، أفاد موقع "فيوتشريزم" أنه من الجيد أن نظام القيادة المساعد، من ناحية، كان قادراً على إدراك انه كان في الواقع يحدق في إشارات مرور، والسيارة لم تحاول التوقف تماماً كما لو أنها واجهت ضوءاً أحمر، ذلك أن مناورة كتلك كان من الممكن أن تكون كارثية، لكنه، من ناحية أخرى، وفي خطأ مشابه الى حد كبير وقعت فيه "تسلا" حيث قرأت علامة توقف مطبوعة على لوحة إعلانات أنها شيء حقيقي، فإن النظام لا يمكنه تجميع سياق المواقف المختلفة، وهذا لا يزال يمثل مشكلة.

وبناء على ذلك، أفاد الموقع أن إخفاق "تسلا" في إدراك أن الاضواء كانت حمولة وليست إشارات في منتصف الطريق السريع هو علامة واضحة على أن "تسلا" ليست جاهزة للاستقلالية التامة.

وقد أوضح عالم الرياضيات في جامعة برمنغهام ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ماكس ليتل، على تويتر: "اعتقد أن هذا السيناريو ربما لم يكن جزءا من بيانات تدريب النظام" مضيفاً إن هذا يشكل تفسيراً جيداً لكيفية استحالة الوصول الى استقلالية القيادة التامة بمجرد تسجيل "المزيد من البيانات".