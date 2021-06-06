قطعة دجاج بـ 100 ألف دولار

المصدر: دبي-البيان

كشفت مواقع إخبارية أن قطعة دجاج "نقتس" من "ماكدونالدز" وصل سعرها في مزاد علني على موقع "إي باي" إلى 100 ألف دولار.

ووفقاً لما تداوله، ولتفسير سبب وصول تلك القطعة القابلة للأكل لذلك المبلغ الخيالي- متوسط انتهاء صلاحية المنتج الغذائي يبلغ 14 يوما- يعود بشكل ما لأنها تشبه أحد شخصيات طاقم لعبة "أمونغ أس".

وعُرضت القطعة يوم الأربعاء الماضي على موقع "إي باي" الشهير بسعر 99 سنتا، إلا أنها لم تشهد إقبالاً وقتها.

ولكن بعد يومين من إدراج القطعة في المزاد لأول مرّة، عمد أحدهم لتقديم عرض باهظ الثمن بقيمة 14869.69 دولاراً مقابل قطعة الدجاج، وخلال فترة العرض تلك وصل سعرها إلى ما يقارب 100 ألف دولار أمريكي.

ووفقاً للبائع، فإنّ متوسط انتهاء صلاحية هذا المنتج الغذائي يبلغ 14 يوماً تقريباً.