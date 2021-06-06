مجزرة في سوهاج.. مريض نفسي يقتل أمه وأباه وشقيقته وطفليها بساطور

المصدر: البيان الإلكتروني

تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن مدينة سوهاج المصرية، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات، بورود بلاغ بقيام شاب بقتل أفراد أسرته أثناء نومهم داخل المنزل.

وعلى الفور انتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص قيام جورج سلامة «27 سنة- عامل»، بقتل والده «70 سنة»، ووالدته «55 سنة- ربة منزل»، ونجلي شقيقته الطفلة إنجي «5 سنوات»، والطفل بكير «6 شهور»، وأصاب شقيقته مارينا سلامة «27 سنة – ربة منزل» بجروح خطيرة ومتفرقة.

وأفادت النيابة بأنه جرى نقل الأخت في حالة حرجة إلى مستشفى سوهاج الجامعي ولفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

وأشارت التحريات إلى قيام المتهم بذبح الضحايا بساطور وعدم هروبه حيث ظل متواجدا في مسرح الجريمة حتى تم القبض عليه، كما تبين من أقوال الجيران أن المذكور مريض نفسي وغير متزن، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.