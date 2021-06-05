بالفيديو.. القبض على سعوديين اقتحما «فيلا» بالرياض وسرقا 8 ملايين ريال

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت السلطات السعودية القبض على سعوديين اقتحما «فيلا» بالرياض وسرقا 8 ملايين ريال.

وباشرت شرطة منطقة الرياض بلاغًا عن اقتحام منزل سعودي وسرقة 8 ملايين ريال منه والاعتداء على عمالته المنزلية، وذلك بواسطة شخصين، قاما باستخدام مركبة للهروب من موقع الحادث.

وذكرت صحيفة الرياض أن الشرطة ألقت القبض على الجانيين، وهما سعوديان في العقد الرابع من العمر، حيث اعترفا بجريمتهما، وتم استرداد كامل المبلغ، كما ضُبط بحوزتهما قطعة من مادة الحشيش المخدر، و70 قرصًا من مادة خاضعة للرقابة الطبية، بالإضافة إلى 3 أسلحة نارية غير مرخصة.. وقد تم إيقافهما، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات الأولية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.

بالفيديو.. القبض على سعوديين اقتحما «فيلا» بالرياض وسرقا 8 ملايين ريالhttps://t.co/J0xZZMWCiU#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Fzfxn38BDy — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 5, 2021