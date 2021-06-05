تعرف على شكل أسئلة امتحانات الثانوية العامة في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري اليوم السبت، بديوان عام الوزارة، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان القرارات الخاصة بأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وشرح الدكتور طارق شوقي شكل الأسئلة وزمن الامتحان، وجاء كالتالي:

1- جميع الأسئلة ستكون من نوع الاختيار المتعدد (MCQ).

2- سيكون هناك توازن في عدد الأسئلة ومستويات الصعوبة مع الوقت المصمم لكل سؤال والوقت المصمم للامتحان بأكمله.

3- سيتم تسليم الطالب ورقة إضافية بيضاء للاستخدام في كتابة الخطوات المطلوبة لبعض المواد العلمية والرياضيات.

4- سيتم السماح بدخول الكتاب الحكومي الخاص بالطالب (سواء كان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات السابقة أو نسخة مطبوعة منه)، ولن يتم السماح بدخول أوراق أخرى من أي نوع.

5- مراجعة جودة الأسئلة والإجابات عن طريق لجان من الخبراء قبل اعتمادها للامتحان النهائي.

6- مراجعة جودة ترجمة الأسئلة للامتحانات وذلك بمدارس اللغات المختلفة.

وأكد الدكتور طارق شوقي أن الأسئلة في الامتحان لن تكون تعجيزية ولكنها ستقيس الفهم والتطبيق والعمق وستكون مرتبطة بنواتج التعلم من المنهج وليست من الأمثلة في الكتاب المدرسي حرفيًا.