فلاح مصري يعثر على «كنز عسكري» مدفون بأرضه

المصدر: البيان الإلكتروني

عثر فلاح مصري بمحافظة الإسماعيلية شمال القاهرة على لوحة أثرية مهمة، بينما كان يستصلح ويمهد الأرض الخاصة به استعداداً لزراعتها.

وعلى الفور أبلغ المزارع الشرطة السياحة والآثار، بأنه عثر على كتلة حجرية خلال عمله في أرضه ويتشكك في كونها أثرية. فأرسلت شرطة السياحة فريقاً من المختصين، وتبين أن اللوحة أثرية بالفعل وتم نقلها إلى متحف الآثار بالإسماعيلية. وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".

وصرح الأمين العام للمجلس الأعلى الآثار مصطفى وزيري بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير منطقة آثار الإسماعيلية وعضوية مدير الحفائر بالمنطقة ومفتش آثار القنطرة غرب.

ويبلغ طول اللوحة الأثرية 230 سم وعرض 103 سم وسمك 45 سم، وهي مصنوعة من الحجر الرملي ويعلوها قرص الشمس المجنح حفر عليها خرطوش للمك واح- ايب- رع- خامس ملوك الأسرة 26 و 15 سطراً من الكتابة الهيروغليفية.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذه اللوحة أحد اللوحات الحدودية، التي كان يشيدها الملك أثناء توجهه للحملات العسكرية ناحية الشرق.