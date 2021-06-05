خبير سعودي يحذر.. 5000 نوع من السجائر الإلكترونية تنتج مواد سامة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف خبير سعودي عن وجود نحو 5000 نوع من السجائر الإلكترونية تقدم أكثر من 7000 نكهة وتسوق للشباب على أنها غير مضرة وأنها تساعد على التخلص من تدخين السيجارة التقليدية بينما هي معلومات خاطئة هدفها الربح المادي.

وحذر أستاذ الأمراض الصدرية وطب النوم في المدينة الطبية الجامعية وكلية الطب بجامعة الملك سعود الدكتور أحمد بن سالم باهمام، الشباب من تدخين السجائر الإلكترونية لما تسببه من أضرار للجهاز التنفسي والقلب، وأوضح أن الأبحاث أثبتت أن التدخين الإلكتروني الخالي من النيكوتين وما يحويه من مواد ونكهات صناعية مثل النسبة العالية من الفورمالدهيد والسيتالدهيد الموجود في سائل السيجارة المسخن يزداد أكثر مع ارتفاع حرارة الجهاز، وتنتج السيجارة مواد سامة مضرة للجهاز التنفسي والقلب مما تؤدي بدورها إلى مضاعفات شديدة مشابهة ألضرار التدخين التقليدي.

وقال: إن الجمعية الأوروبية للتنفس أوضحت أنه ال يوجد ما يثبت أن التدخين الإلكتروني يساعد على إيقاف التدخين التقليدي كما أن المجلس الوطني للصحة والبحوث الطبية في أستراليا أكد أن هذا النوع من السجائر قد يؤدي إلى الإدمان على التدخين وزادت عليها منظمة الصحة العالمية في تحليل منهجي أشارت فيه إلى أن تدخين السجائر الإلكترونية يسبب إدمان التدخين بشكل عام ويجعل الشخص يدخن النوعين من السجائر، وفق "موقع "المدينة".

وبين أن دراسة أمريكية أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو ونشرت نتائجها في مجلة Ped JAMA، أظهرت أن مستخدمي السجائر الإلكترونية التي تنتج بخاًرا معطًرا مع مادة النيكوتين أو من دونها لم يكونوا أكثر عددا في التوقف عن التدخين، حتى إنهم كانوا أقل عددا بالمقارنة مع مدخني السجائر العادية.