متجر خاص لعالم هاري بوتر في نيويورك

المصدر: نيويورك - أ ف ب

تهافت مئات من محبي «هاري بوتر»، أول من أمس، للمشاركة بافتتاح متجر في نيويورك هو الأكبر بالعالم، مخصص لسلع مستوحاة من روايات وأفلام شهيرة تتناول الساحر الشاب.

واعتمر رواد المكان القبعات المدببة لسحرة مدرسة هوغورتس وأرديتهم، واحتسوا مشروب «باتربير» ووقفوا في حذاء هاغريد العملاق.

واصطف المئات من المعجبين بالساحر المتدرب الأشهر لساعات تحت المطر ليكونوا أول من يكتشف الطبقات الثلاث المخصصة بالكامل للعالم الذي ابتدعته مخيّلة الكاتبة جي كي رولينغ.

وعبّرت ارغريت سواريز التي حجز صديقها مكانه في الطابور منذ السادسة صباحاً، أي قبل أربع ساعات من الموعد المقرر للافتتاح «إنه لأمر ساحر حقاً».

ولم تتأخر هذه المعجبة البالغة 30 عاماً في اختيار شراء عصا الساحرة بيلاتريكس ليسترينج وعدد من التماثيل الصغيرة. وقالت لوكالة فرانس برس «في قلبي أنا ساحرة». وأضافت «أريد حقاً أن أمتلك عصا لكي أعيش تجربة العالم الخيالي المفضل لدي».