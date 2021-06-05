إنجاز جديد للصين في ثبات درجات الحرارة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

سجلت الصين إنجازاً جديداً في مجال التجارب البشرية لتسخير قوة النجوم. وقد بلغت حرارة مفاعل الاندماج النووي للأكاديمية الصينية للعلوم 120 مليون درجة مئوية استمرت لـ 101 ثانية.

وفقاً لما ذكر موقع «ساينس ألرت». وعلق العالم الفيزيائي من الجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا لي مياو على الحدث في مقابلة مع «غلوبال تايمز»، بالقول: «يشكل هذا الإنجاز تقدماً مهماً حيث الهدف النهائي الحفاظ على ثبات درجة الحرارة لوقت طويل».

ويلزم ما يقارب 300 عالم ومهندس لدعم وتشغيل المرفق التجريبي الذي يضم جهاز توكاماك التجريبي للاندماج النووي فائق التوصيل (EAST). ويحتوي الأنبوب الحديدي الذي يشبه الدونت سلسلة من لفافات لولبية مغناطيسية تستخدم لتتحمل سيول بلازما الهيدروجين فائقة الحرارة المتدفقة حول القلب. ويكمن التحدي في إبقاء البلازما ثابتة في مكانها لما يكفي من الوقت داخل فرن حامٍ بما يكفي لحدوث الاندماج. وتحتاج لأن تكون أكثر حرارة من الشمس، لأن جاذبية الشمس الحقيقية الأكثر قوةً تساعد على صهر النواة وهو أمر لا يمكن تكراره على الأرض.

وسبق لكوريا أن تمكنت من تسجيل الرقم القياسي السابق بتوصلها إلى 100 مليون درجة مئوية ولمدة 20 ثانية. أما اليوم فشمس الصين الصناعية نجحت في التوصل إلى 160 درجة مئوية لمدة مشابهة. إلا أن الطريق لا يزال طويلاً لبلوغ مرحلة ثبات البلازما عند درجات الحرارة المرتفعة المطلوبة.