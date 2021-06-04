أغرب عملية جراحية..استخراج 3 كيلو شعر من معدة شاب

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرى طبيب بمحافظة مطروح في مصر أغرب عملية جراحية ونادرة حيث قام باستخراج تجمع قصاصات شعر بلغت 3 كيلو غرامات، من داخل معدة شاب "27 سنة" وهو الأمر الذى آثار دهشة الأطباء وزملائه، والذي لم يصادفهم أو يسمعوا عنه من قبل.

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن الدكتور طارق الكاسح، الذى أجرى العملية الجراحية الغريبة، قوله إن المريض كان يعانى من ألم شديد ومزمن فى البطن، وتم عمل التحاليل والإشاعات المختلفة، وكشفت الأشعة وجود تجمع شعر فى المعدة .

وأوضح "أن سبب وجود هذه الكمية الكبيرة من الشعر، هو تجمها على مدار سنوات طويلة، نتيجة حالة نفسية لابتلاع قصاصات الشعر أو أطراف الشارب بالأسنان وابتلاعها، مثل عادة بعض الحالات الشائعة التى تقص الأظافر بالأسنان وابتلاعها، وتسبب ذلك في تجمع وتراكم الشعر مع الزمن داخل المعدة، لعدم قدرتها على هضمه.

وأشار الطبيب إلى أن العملية الجراحية، استغرقت 3 ساعات وكانت صعبة وغريبة، ولم أر أو أسمع بمثلها من قبل، مؤكدا أن حالة المريض مستقرة، وغادر المستشفى ويتلقى العلاج ومتابعة حالته.