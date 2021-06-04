يستغل غياب عمه وعائلته ويسرق منزله

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت قوات الأمن السورية القبض على شاب في ناحية ببيلا استغل غياب عمه وأسرته عن منزلهم وقام بسرقته.

وقالت وزارة الداخلية السورية ادعى مواطن لدى مكتب البحث الجنائي في ناحية ببيلا بإقدام مجهولين على الدخول إلى منزله ليلاً بطريقة الكسر والخلع أثناء غيابه وأسرته عن منزله وسرقة مبلغ مالي قدره ستة ملايين ومئتان وثمانية وستون ألف ليرة سورية ومصاغ ذهبي يقدر ثمنه بأكثر من عشرة ملايين ليرة سورية.

وأضافت الوزارة أنه من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات دارت الشبهات حول ابن شقيق المدعي والذي تم نصب الكمين اللازم له وإلقاء القبض عليه وإحضاره إلى المركز وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وتم التوجه برفقته إلى مكان إخفاء المسروقات في محلة جرمانا واسترداد المسروقات وتسليمها لصاحبها تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء.