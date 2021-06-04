جريمة مروعة .. سورية تجهض طفلها وتستخدم جثمانه لتهريب المخدرات

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت قوات الأمن السورية القبض على امرأة، في ريف دمشق، أجهضت طفلها واستخدمت جثته في نقل المخدرات.

ووفقا لوزارة الداخلية السورية فقد أدمنت السيدة تعاطي الكوكايين منذ خمس سنوات برفقة زوجها، قبل أن تنتقل لتعاطي الهيروين، وعملت بتجارة المخدرات لتأمين ثمن الجرعات التي تتعاطاها.

واعترفت المرأة في تسجيل فيديو أنها استمرت بتعاطي المخدرات أثناء فترة حملها، ثم تقصدت الإجهاض في الشهر الثامن من الحمل عن طريق أخذ حبوب إجهاض، وعندما خرج الجنين من بطنها ميتًا أخذته من المستشفى إلى المنزل عوضًا عن دفنه، ووضعته في ثلاجة المنزل لاستخدامه في نقل المخدرات.

واضافت أنها كانت تضع المخدرات في ثياب طفلها أثناء التوصيل من مناطق ريف دمشق إلى داخل المدينة، في محاولة لمنع إثارة الشكوك حولها، وبعد كل عملية نقل كانت تعيد الجثة إلى الثلاجة بهدف استخدامها في النقل مرة أخرى.