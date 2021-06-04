وفاة المحامي الأمريكي الشهير لي بيلي عن 87 عاماً

المصدر: د ب ا

أفادت تقارير صحفية أمريكية بوفاة المحامي الأمريكي الشهير إف لي بيلي، الذي دافع عن نجم كرة القدم الأمريكية والممثل أو جي سيمبسون، والممثلة الأمريكية باتي هيرست والعديد من الشخصيات البارزة التي أدينت في محاكمات مثيرة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن بيلي، الذي قضى معظم السنوات الأخيرة من حياته في قرية صغيرة على ساحل ولاية ماين، توفي أمس الخميس في مركز لرعاية المسنين في مدينة أتلانتا، عن عمر 87 عاما.

وذاع صيت المحامي بيلي وهو في العشرينات من العمر وبالتحديد في عام 1966 حينما تمكن من إقناع المحكمة بإلغاء حكم إدانة صدر في قضية قتل الدكتور سام شيبارد، الذي مثلت قصته عنوانا لمسلسل تلفزيوني وفيلم باسم "الهارب".



وفي عام 1971، نجح المحامي بيلي، الذي تمتع بالقدرة على إضعاف شهادة الشهود عند استجوابهم، في تبرئة العسكري الأمريكي إرنست ميدينا المتهم بارتكاب فظائع أثناء حرب فيتنام.

ولم يخجل المحامي بيلي أبدًا من الدعاية، فقد عقد مؤتمرات صحفية متكررة خلال محاكماته الملتهبة وظهر في العديد من البرامج الحوارية التلفزيونية، مما جعله أحد أشهر المحامين في عصره.

وعلى الرغم من أنه كان جزءًا من الفريق القانوني الفائز خلال محاكمة سيمبسون الجنائية عام 1995، إلا أن دور المحامي بيلي كان ضئيلا ومثيرا للجدل.

وواجه المحامي بيلي مشاكل مالية وشخصية بعد محاكمة الممثل سيمبسون.

وانتهت حياة بيلي المهنية بالسجن في عام 1996، نتيجة الإجراءات التي اتخذها أثناء دفاعه عن مهرب مخدرات في ولاية فلوريدا، ما أدى إلى فصله من نقابة المحامين.