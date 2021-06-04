بالفيديو.. خادمة تعتدي على طفلة ومركز العنف الأسري في السعودية يتدخل

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لطفلة تشتكي من اعتداء الخادمة عليها بالضرب.

وتفاعل مركز بلاغات العنف الأسري في السعودية مع الشكوى، وأعلن أنه جار التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق "سبق".

ويظهر مقطع الفيديو الطفلة وهي تكشف عن آثار الضرب المبرح من قبل العاملة المنزلية في قدميها، فيما لم يتضح ما إذا كانت الحادثة قد وقعت في السعودية أو خارجها.

بالفيديو.. خادمة تعتدي على طفلة ومركز العنف الأسري في السعودية يتدخلhttps://t.co/c3I40VVOLF#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/RuJOQrXKT1 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 4, 2021