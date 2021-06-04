مصر .. العثور على كنز بمليار جنيه في شقة مسؤول سابق

المصدر: البيان الإلكتروني

عثر رجال تنفيذ الأحكام بمديرية أمن العاصمة المصرية القاهرة، على كنز به مقتنيات ذهبية وقطع أثرية تتخطى قيمتها المليار جنيه داخل شقة سكنية، يملكها مسؤول سابق بمنطقة الزمالك خلال تنفيذ قرارًا بضبط نجله المتهم في قضية بشيك قيمته 11 مليون جنيه لصالح خال المتهم.

وقالت مصادر «إن مباحث تنفيذ الأحكام التابعة لمديرية أمن القاهرة، كانت تبحث عن متهم في قضية شيك قيمته 11 مليون جنيه لصالح خاله حيث وصلت معلومات لرجال الأمن بتواجده داخل شقة والده بمنطقة الزمالك»، وفقا لصحيفة الوطن.

وأوضحت المصادر، أنه باقتحام الشقة عثر على كنز به مقتنيات تاريخية ونياشين وأوسمة تعود للعصر الملكي، وكميات كبيرة من المشغولات الذهبية والتحف النادرة، مرجحه أن تصل قيمة هذا الكنز إلى مليار جنيه مصري حيث تم تشكيل لجنة من المتخصصين لإحصاء محتويات الشقة.

وأشارت المصادر إلى أن المتهم هو نجل مسؤول سابق على المعاش ويعيش هناك، لكن نجله المتهم لا يزال هاربًا داخل القاهرة وجاري البحث عنه.

وأكدت المصادر، أن اقتحام الشقة والعثور على هذا الكنز، جاء بعد قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم، لكن الأجهزة الأمنية فوجئت بالكنز داخل الشقة، موضحة: «أن النيابة العامة اقتربت من الانتهاء من تحقيقاتها في هذه القضية، وأن النيابة العامة تقوم بفحص مصادر الحصول على هذه المقتنيات الضخمة التي عثر عليها داخل شقة المسؤول السابق البالغ من العمر 75 عامًا».